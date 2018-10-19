Глава Калининграда рассказал, когда ждать повышения цен на проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-19T10:35:42+03:00

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Глава Калининграда Алексей Силанов рассказал, когда определится стоимость проезда в общественном транспорте. Заявление он сделал в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Сейчас идет работа службы по регулированию цен и тарифов Калининградской области. Мы ждем завершения этой работы. И тогда уже будет определена конкретная стоимость проезда в городском транспорте. Все остальные вариации под собой не имеют под собой никаких оснований, - сказал Алексей Силанов.

Мэр отметил, что до конца октября станет понятно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Калининграда.