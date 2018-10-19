На семи улицах в Калининграде до вечера отключили электричество

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-19T10:37:39+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет света в ряде домов на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричества не будет на ул. Краснокаменная 17а-17д, 25-50, 25а- 31д, Теннистая аллея 5-9,13-19 (Родильный дом №4),12а-14 а-в, проспект Победы 116-142,144 а.г, ул. Брусничная 1-5,2а,б, 6,8,26, Советский проспект 33-47,37а, 39а- д, 40а, 47а, ул. Димитрова 14а-18,20-34, ул. Яналова 1б,3

До 17 часов не будет холодной воды на ул. Батальной 1, 2 и ул. Машиностроительной 2.