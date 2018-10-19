В 16-ти муниципалитетах Калининградской области включили отопление

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-19T10:46:36+03:00

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В половине муниципалитетов Калининградской области включили отопление. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Первым в этом году отопительный сезон начал в Янтарном, практически во всех муниципалитетах, где сезон еще не начат, проводится протапливание социальных учреждений.

- В целом по Калининградской области котельные, сети тепло- и водоснабжения подготовлены, на теплоисточниках созданы нормативные запасы топлива, – сказал и.о. министра строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

По его словам, на случай перебоев с электроснабжением на предприятиях ЖКХ имеется более ста резервных источников питания. Также есть две мобильные котельные общей мощностью 2 МВт и передвижная дизельная электростанция мощностью 100 кВт.