В Калининграде планируют ежегодно открывать новые площадки для выгула собак

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-19T10:48:18+03:00

Глава города рассказал, что такие запросы у населения существуют

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Власти Калининграда планируют ежегодно открывать площадку для выгула собак. Об этом мэр Алексей Силанов сказал в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Мы не можем не реагировать на запросы горожан. Да, пока официально существующая площадка находится в парке Гагарина в Московском районе Калининграда, - говорит Алексей Силанов. - Реализация такого же проекта намечена и при реконструкции общественного пространства у Летнего озера.

Сегодня мы рассматриваем территории общественных пространств и других районов города. Ежегодно по одной такой площадке прибавляться будет. Мы понимаем в этом весьма серьезную необходимость, поскольку существуют обращения горожан.

Мэр отметил, что власти будут «реагировать и предусматривать расходы на создание подобного рода площадок» в Калининграде.