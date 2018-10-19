2018-10-19T10:53:42+03:00
Экономика

В Калининграде в два раза увеличат ставки налога на игорный бизнес

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области увеличатся ставки по налогу на игорный бизнес. Соответствующий закон в двух чтениях приняла Облдума.

- Налог на игорный бизнес – это региональный налог, доходы от поступления которого формируют областной бюджет с нормативом зачисления 100 процентов. Благодаря принятию этого законопроекта в бюджет области дополнительно поступит 80 млн рублей в годовом исчислении, – сказал министр финансов Виктор Порембский.

С 1 января 2019 годаода ежемесячные ставки налога составят: за один игровой стол – 250 тысяч рублей, один игровой автомат – 15 тысяч рублей, пункты приема ставок тотализатора и букмекерской конторы – 14 тысяч рублей, процессинговый центр тотализаторов и букмекерской конторы – 250 тысяч рублей, процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и букмекерской конторы – 3 млн рублей за каждый объект налогообложения.

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