Мэр Калининграда – о расходовании бюджетных средств: Должна быть высокая гражданская ответственность

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-19T11:47:03+03:00

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Глава Калининграда высказал свое мнение относительно нецелевого расходования средств. Поводом для разговора в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» стала ситуация с общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь», в отношении которой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

- В первую очередь должно быть понимание ответственности тех людей и структур, которые получают бюджетное финансирование. Будь то это в рамках деятельности муниципальных бюджетных учреждений или различных общественных организаций, которым мы предоставляем гранты на реализацию различных социальных проектов, - говорит Алексей Силанов. - Должен быть высокий уровень понимания, что это деньги налогоплательщиков, то есть всех нас с вами. Должна быть гражданская ответственность за эффективное их использование и правильную отчетность.

Напомним, в Калининграде организацию «Право на жизнь» подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники организации «Право на жизнь» предоставили недостоверные сведения по исполнению контрактов по отлову и содержанию бездомных животных и «по своему усмотрению» потратили более 1 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в органах прокуратуры.