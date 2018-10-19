За 9 месяцев аэропорт «Храброво» обслужил более 1,6 млн пассажиров
.Фото: Александр Подгорчук
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За девять месяцев этого года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 1 658 619 человек, что более чем на 18 процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообащет пресс-служба аэропорта.
Пассажиропоток на внутренних линиях составил 1 517 953 человека, это более чем на 17 процентов больше, чем в 2017 году. На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 28 процентов и составил 140 666 человек.
В сентябре 2018 года пассажиропоток в аэропорту «Храброво» составил 203 343 человека, что на 22 процента больше, чем за сентябрь прошлого года.