Алексей Силанов: Листву зараженных молью каштанов будем вывозить на полигоны

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-19T11:45:02+03:00

Так власти хотят бороться с паразитами, которые губят деревья

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В Калининграде проведут два субботника, на которых отдельное внимание уделят зараженным молью каштанам. Об этом глава города Алексей Силанов сказал в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Мы поддержали инициативу экологической общественности в части заботы о каштанах. На отдельных территориях города, где массово произрастают эти деревья, будут проведены акции представителей организаций непосредственно с экозащитниками по уборке листвы каштанов, вывозу ее на полигон для того, чтобы поспособствовать уничтожению вредителей, которые сегодня так портят наши растения, - сказал мэр.

По его словам город требует дополнительной уборки этой осенью. Калининград надо «вымыть, прибрать и подготовиться к зиме».

- В период проведения месячника по благоустройству мы реализуем ряд проектов, связанных с озеленением города, с посадкой деревьев, подготовкой общественных пространств к зиме в виде очистки клумб, -

Общегородские субботники, на которых приглашают всех, пройдут 20 и 27 октября.