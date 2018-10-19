«Живи, лес»: На территории парка «Виштынецкий» пройдет масштабная посадка деревьев

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-19T11:30:45+03:00

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В субботу, 20 октября, на территории природного парка «Виштынецкий» пройдет масштабная посадка деревьев. В рамках акции «Живи, лес!» на пострадавшем от урагана участке высадят саженцы дуба и ели

Для желающих присоединиться к мероприятию организован транспорт. Сбор в Калининграде в 7.00 у памятника Фридриху Шиллеру (площадь с фонтаном на перекрестке проспекта Мира и улицы Театральной).

Начало акции – в 11.00, место проведения: природный парк «Виштынецкий», Токаревское участковое лесничество, квартал 14 выдела 2,9, у пос. Краснолесье Нестеровского района.