Более 50 калининградских застройщиков лишились права привлекать средства дольщиков

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-19T12:19:52+03:00

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В Калининградской области 51 компания-застройщик лишилась права привлекать средства дольщиков. Об этом сообащет пресс-служба министерства регионального контроля.

Все эти компании не открыли специальные расчетные счета на каждый строительный объект. В общей сложности эти компании строят Калининградской области 122 объекта.

Напомним, застройщик обязан открыть счет только в уполномоченном банке, при этом он вправе иметь только один расчетный счет, через который будут осуществляться все расчеты по ведению строительства.