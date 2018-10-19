2018-10-19T12:32:43+03:00
Общество

В Калининграде осужденному добавили 3,5 года за избиение сотрудника колонии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградцу, отбывающему наказание в колонии, добавили 3,5 года за избиение сотрудника УФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Заключенный отказался выполнять требования начальника отдела по воспитательной работе, набросился на него и избил.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении сотрудника колонии и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. По совокупности приговоров суд окончательно приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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