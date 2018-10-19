2018-10-19T12:38:58+03:00
Общество

В Калининграде готовятся к демонтажу стелы памятного знака морякам-балтийцам

Участок вокруг нее уже обнесли строительным забором
Иван МАРКОВ
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Памятник морякам-балтийцамПамятник морякам-балтийцамФото: Иван МАРКОВ
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В четверг 18 октября стелу памятного знака морякам-балтийцам обнесли строительным забором. На ограждении сейчас висит информационная табличка, которая сообщает, что заказчиком работ выступает «Калининградская служба заказчика», а исполнителем - компания «Строй Демонтаж». На табличке также изображен эскиз того, как будет выглядеть памятник через некоторое время – стелы там нет.

Напомним, ранее пресс-служба мэрии города сообщала, что площадка, на которой расположен памятник, имеет низкие прочностные характеристики грунтов и невысокую несущую способность. Эксперты выразили мнение, что следует предпринять меры для демонтажа стелы, но сохранить остальные элементы памятного знака.

Известно, что демонтаж обойдется в 755 630 рублей, а средства на капремонт всего памятника предусмотрят в бюджете 2019 года.

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