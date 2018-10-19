Калининградка пытается отсудить миллион за производственную травму
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Жительница Светлогорска подала в суд на работодателя и пытается взыскать компенсацию за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Женщина работала на производстве формовщицей. Осенью прошлого года она получила производственную травму, две недели провела в больнице, а затем еще долго передвигалась на костылях. По мнению пострадавшей, инцидент произошел из-за нарушения требований охраны труда. Кроме того, пострадавшая не получила никаких выплат от работодателя.
В итоге женщина попросила взыскать с предприятия 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.