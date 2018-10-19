2018-10-19T12:58:13+03:00
Общество

Калининградка пытается отсудить миллион за производственную травму

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Светлогорска подала в суд на работодателя и пытается взыскать компенсацию за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Женщина работала на производстве формовщицей. Осенью прошлого года она получила производственную травму, две недели провела в больнице, а затем еще долго передвигалась на костылях. По мнению пострадавшей, инцидент произошел из-за нарушения требований охраны труда. Кроме того, пострадавшая не получила никаких выплат от работодателя.

В итоге женщина попросила взыскать с предприятия 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде стартовал турнир по настольному теннису «Янтарная ракетка-2018»
В Калининграде уголовница украла у школьника мобильный телефон
На Медовом мосту в Калининграде демонтируют перила
В Калининграде в 12-ти магазинах продавали водку после 22 часов
Калининградская «Балтика» сыграет с одним из лидеров ФНЛ
Очевидец: Вдоль дороги на Янтарный начали пилить придорожные деревья
Калининградец избил приятеля кулаками и молотком
Калининградец в счет причитающегося долга снял деньги с чужого банковского счета
За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов
В Калининграде готовятся к демонтажу стелы памятного знака морякам-балтийцам
В Калининграде осужденному добавили 3,5 года за избиение сотрудника колонии
Более 50 калининградских застройщиков лишились права привлекать средства дольщиков
«Живи, лес»: На территории парка «Виштынецкий» пройдет масштабная посадка деревьев
Алексей Силанов: Листву зараженных молью каштанов будем вывозить на полигоны
За 9 месяцев аэропорт «Храброво» обслужил более 1,6 млн пассажиров
Мэр Калининграда – о расходовании бюджетных средств: Должна быть высокая гражданская ответственность
В Калининграде в два раза увеличат ставки налога на игорный бизнес
В Калининграде планируют ежегодно открывать новые площадки для выгула собак
В 16-ти муниципалитетах Калининградской области включили отопление
На семи улицах в Калининграде до вечера отключили электричество
Глава Калининграда рассказал, когда ждать повышения цен на проезд в общественном транспорте