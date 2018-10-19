За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг, 18 октября, в Калининграде сбили двух пешеходов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
В начале девятого утра 47-летний мужчина захотел перейти дорогу на улице Гагарина в районе магазина «Альмак» и попал под колеса «Хендая». В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован.
Вечером на улице Артиллерийской под колеса «Тойоты» попал 18-летний пешеход, который переходил дорогу по зебре». В результате наезда молодой человек получил травмы.