2018-10-19T13:46:15+03:00
Происшествия

За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг, 18 октября, в Калининграде сбили двух пешеходов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В начале девятого утра 47-летний мужчина захотел перейти дорогу на улице Гагарина в районе магазина «Альмак» и попал под колеса «Хендая». В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Вечером на улице Артиллерийской под колеса «Тойоты» попал 18-летний пешеход, который переходил дорогу по зебре». В результате наезда молодой человек получил травмы.

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