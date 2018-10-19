Калининградец в счет причитающегося долга снял деньги с чужого банковского счета

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-19T13:56:17+03:00

Мужчина отобрал кредитку у жителя Гвардейска и обналичил требуемую сумму в ближайшем банкомате

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Отчаявшись дождаться, пока ему отдадут одолженные когда-то семь тысяч рублей, 54-летний житель Гвардейска решил действовать сам и жестко.

Отловив вечерком на 1-й Северной улице должника, мужик взял его за грудки и хорошенько тряхнул, подобрав выпавшую банковскую карту.

- Только пикни – по стенке размажу! – внушительно бросил он перепуганному 28-летнему горожанину.

После чего отправился к ближайшему терминалу и снял означенную сумму со счета потерпевшего. Оправившись от испуга, тот накатал заяву в полицию, и теперь решительного кредитора намереваются привлечь к ответственности за самоуправство с угрозой применения насилия. А это до пяти лет лишения свободы.

Все верно, выбивать деньги у граждан РФ имеют право лишь официально зарегистрированные коллекторские агентства.