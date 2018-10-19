Калининградец избил приятеля кулаками и молотком

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-19T14:26:51+03:00

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Июльской ночью прошлого года в квартире одного из домов по улице маршала Борзова в Калининграде поссорились двое пьяных горожан. Словесная перепалка, как водится, плавно перетекла в кулачный бой. Повергнув оппонента на пол сокрушительными ударами в голову, более ловкий поединщик сел сверху и взял собутыльника на удушающий прием. А в довершение всего еще и огрел молотком по все той же голове.

Правда, калининградцу достало ума вовремя спохватиться и не доводить дело до «мокрухи». Он даже потом оказал избитому помощь, как умел. Однако от третьей по счету судимости это не спасло. Уже имевший на своем счету кражи и угоны рецидивист на сей раз проходил по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

- Молотком я его не бил, - только и смог вымолвить в свое оправдание подсудимый.

Но ему не поверили.

Несколько смягчить приговор помогло наличие на иждивении раскаявшегося преступника несовершеннолетнего ребенка. Хотя расстаться с ним буйному отцу, все же, придется: Центральный районный суд отправил калининградца на четыре года в колонию строгого режима. Плюс к тому обязав оплатить лечение потерпевшего, обошедшееся в 109 020 рублей 39 копеек.