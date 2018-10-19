2018-10-19T15:23:46+03:00
Общество

Очевидец: Вдоль дороги на Янтарный начали пилить придорожные деревья

По словам калининградца Сергея Лугового, рабочие устроили валку в между Покровским и Поваровкой
Иван МАРКОВ
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Фото Сергея ЛуговогоФото Сергея ЛуговогоФото: Facebook
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Вечером 18 октября калининградец Сергей Луговой опубликовал на своей персональной странице в фейсбуке несколько фотографий с очередной рубки придорожных деревьев, сообщив, что валка проходит в направлении Янтарного.

- Это не доезжая до Покровского, - сообщил Луговой. - Около километра до него, в районе Осокино. Между Покровским и Поваровкой. Рядом еще ухоженная такая ферма. На одном фото вывеску заметно: «Утки. Куры». Заметил во вторник. Но ехал уже ночью. Вчера смог снять днем. Но тоже поздно. Лесорубы уже разъехались.

По подсчетам Лугового, на десяток абсолютно здоровых деревьев приходилось только одно дуплистое.

Напомним, в этом году управление дорожного хозяйства Калининградской области зачистило от придорожных аллей старую светлогорскую трассу от Холмогоровки до Переславского. О том, что работы продолжатся в направлении Янтарного, чиновники не предупреждали.

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