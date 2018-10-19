Калининградская «Балтика» сыграет с одним из лидеров ФНЛ

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-19T16:01:56+03:00

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В субботу калининградская «Балтика» сыграет с одним из лидеров Футбольной национальной лиги – ФК «Краснодар-2». Матч состоится на «Стадионе Калининград» в 16 часов.

После 16-ти игр «Краснодар-2» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 27 очков. Балтийцы находятся на семнадцатом месте и имеют 15 очков.

С «Краснодаром-2» наша команда прежде не встречалась. Зато ранее «Балтика» в рамках первенств страны играла с краснодарскими «Кубанью», «Колосом» и ФК «Краснодар».