В Калининграде в 12-ти магазинах продавали водку после 22 часов

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-19T17:15:19+03:00

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В Калининграде полицейские выявили многочисленные факты продажи алкоголя после 22 часов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Масштабный рейд прошел в Московском районе города. В хорде проверки полицейские выявили 12 фактов продажи спиртных напитков в запрещенные часы.

- Полицейские составили материалы для привлечения предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности по статье «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», - отметили в пресс-службе УМВД.