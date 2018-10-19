В Калининграде в 12-ти магазинах продавали водку после 22 часов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде полицейские выявили многочисленные факты продажи алкоголя после 22 часов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Масштабный рейд прошел в Московском районе города. В хорде проверки полицейские выявили 12 фактов продажи спиртных напитков в запрещенные часы.
- Полицейские составили материалы для привлечения предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности по статье «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», - отметили в пресс-службе УМВД.