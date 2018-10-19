2018-10-19T17:31:06+03:00
Общество

На Медовом мосту в Калининграде демонтируют перила

Строители обещают вернуть ограду на место, увеличив ее высоту
Иван МАРКОВ
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Фигурка Хомлина на временных перилахФигурка Хомлина на временных перилахФото: Иван МАРКОВ
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В четверг на Медовом мосту в Калининграде рабочие демонтировали кованые перила и заменили их временной конструкцией. При этом, бронзовая фигурка Хомлина была аккуратно вырезана вместе с основанием и приварена к временным перилам.

Как сообщил «Комсомолке» представитель подрядчика Сергей Пигуль, ограда вернется на прежнее место, правда, в немного измененном виде.

- Мы ее поднимем выше. Дело в том, что бетоном, камнем и деревом мы мост подняли, а высота перил по ГОСТу должны быть 110 сантиметров, чтобы никто в реку не упал, - говорит Пигуль. – Сами перила останутся прежними, к ним только прибавятся дополнительные декоративные элементы.

Напомним, в начале октября мэр города Алексей Сиоанов заявил, что работы по реконструкции моста закончатся досрочно, до конца этого года.

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