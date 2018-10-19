2018-10-19T17:34:09+03:00
Происшествия

В Калининграде уголовница украла у школьника мобильный телефон

Женщина попросила гаджет якобы позвонить, а потом скрылась вместе с добычей
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Центрального района Калининграда обратилась бабушка несовершеннолетнего школьника. И сообщила, что у ее внука какая-то бессовестная тетя обманом отжала мобильный телефон. «Трубе» и цена-то всего четыре тысячи целковых (что, кстати, правильно, нечего школьникам дорогущие айфоны дарить), но ведь дело принципа.

Полицейские тоже пошли на принцип и не поленились установить личность преступницы. Оказалось, аферу под кодовым названием «мальчик, дай на минуточку телефон позвонить!» провернула 28-летняя дамочка. Которая, к слову, уже была судима, а теперь может присесть снова на пяток лет. Украденную мобилу она успела продать, а вырученные деньги прогулять.

Все бы ничего, справедливость восторжествовала, школьнику купят такой же гаджет. Но кто вернет парню веру в людей?

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