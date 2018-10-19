В Калининграде стартовал турнир по настольному теннису «Янтарная ракетка-2018»
Один из главных ежегодных турниров по настольному теннису на северо-западе России проходит в Калининграде с 18 по 21 октября. В этом году в наш город впервые приезжают игроки из Испании и Казахстана, а всего в соревнованиях участвуют 12 стран и полтора десятка российских регионов. Чемпионат входит в официальный календарь Федерации настольного тенниса России.
Призовые места будут разыграны в категориях: Оpen, ветераны 40-49 лет, ветераны 50+, пары 40+, смешанный разряд 40+, юноши 2001/2004 г.р. и младше, девушки 2001/2004 г.р. и младше.
Соревнования проходят в спортивном зале ДЮСШ-7 по адресу: Калининград,3 Московский пр-т 169А (ориентир - стадион «Красная звезда»).
Расписание:
20 октября
10.00 40+, 50+, Open, пары 40+. Матчи в основной сетке
21 октября
10.00 Финальные матчи во всех категориях
14.30 Церемония награждения и официальное закрытие турнира.
Вход свободный.
За подробностями следите на сайте организатора турнира Калининградской областной федерации настольного тенниса и в социальных сетях