В Калининграде стартовал турнир по настольному теннису «Янтарная ракетка-2018»

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-19T17:40:26+03:00

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Один из главных ежегодных турниров по настольному теннису на северо-западе России проходит в Калининграде с 18 по 21 октября. В этом году в наш город впервые приезжают игроки из Испании и Казахстана, а всего в соревнованиях участвуют 12 стран и полтора десятка российских регионов. Чемпионат входит в официальный календарь Федерации настольного тенниса России.

Призовые места будут разыграны в категориях: Оpen, ветераны 40-49 лет, вете­раны 50+, пары 40+, смешанный разряд 40+, юноши 2001/2004 г.р. и младше, де­вушки 2001/2004 г.р. и младше.

Соревнования проходят в спортивном зале ДЮСШ-7 по адресу: Калининград,3 Московский пр-т 169А (ориентир - стадион «Красная звезда»).

Расписание:

20 октября

10.00 40+, 50+, Open, пары 40+. Матчи в основной сетке

21 октября

10.00 Финальные матчи во всех кате­гориях

14.30 Церемония награждения и офици­альное закрытие турнира.

Вход свободный.

За подробностями следите на сайте организатора турнира Калининградской областной федерации настольного тенниса и в социальных сетях