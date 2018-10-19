2018-10-19T18:12:12+03:00
Происшествия

На Куршской косе предотвратили лесной пожар

Сотрудники нацпарка продолжают контролировать ситуацию
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный лесной пожар сумели предотвратить на Куршской косе вечером в минувший четверг. На часах было около 18:00 когда поступило сообщение о том, что в корневой части Куршской косы, на сопредельном национальному парку участке военного лесничества произошло возгорание. Огонь к тому моменту уже занял площадь в 20 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, патрульные госинспекторы по охране окружающей среды среагировали оперативно: проинформировали МЧС и отправили к месту возгорания пожарную технику.

Силами МЧС огонь был полностью потушен. Однако, сотрудники нацпарка продолжают контролировать ситуацию, так как почва на том участке торфяная и возможно самовозгорание.

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