На Куршской косе предотвратили лесной пожар
Серьезный лесной пожар сумели предотвратить на Куршской косе вечером в минувший четверг. На часах было около 18:00 когда поступило сообщение о том, что в корневой части Куршской косы, на сопредельном национальному парку участке военного лесничества произошло возгорание. Огонь к тому моменту уже занял площадь в 20 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, патрульные госинспекторы по охране окружающей среды среагировали оперативно: проинформировали МЧС и отправили к месту возгорания пожарную технику.
Силами МЧС огонь был полностью потушен. Однако, сотрудники нацпарка продолжают контролировать ситуацию, так как почва на том участке торфяная и возможно самовозгорание.