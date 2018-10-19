В Калининграде заключенные смастерили 20 янтарных панно

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-19T18:47:49+03:00

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В исправительной колонии №8 города Калининграда мастера из числа осужденных с помощью различных техник обработки янтаря изготавливают панно. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УФСИН по Калининградской области.

– В целом, на создание панно мастеру требуется от нескольких дней до двух недель, - рассказывает начальник планово-производственного отдела ИК-8 Анна Шмагина. - В процесс входят создание макета, непосредственная подготовка «холста», кропотливая работа по составлению изображения, обработке маленьких декоративных элементов и посадка картины на клей.

Сотрудники центра трудовой адаптации учреждения утверждают, что работники сочетают солнечный камень с иными материалами, создавая красивые предметы для интерьера. Панно в исправительной колонии делают на ткани, зачастую используя бархат. Кусочки разноцветного камня выкладывают в изображения по различным тематикам.

В настоящее время учреждением подготовлено больше 20 панно различных размеров и тематик, которые уже переданы заказчикам.