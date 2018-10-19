10 фамилий: В Калининграде составили список, из которого выберут имя для «Храброво»

СЕГОДНЯ 20:40 2018-10-19T20:47:27+03:00

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В Калининграде составили список, из которого выберут имя для «Храброво». Как сообщает пресс-служба регионального аппарата Общественной палаты, в так называемый «лонг-лист» от Калининградской области по проекту «Великие имена России» попали:

1. Баграмян Иван Христофорович

2. Барклай де Толли Михаил Богданович

3. Василевский Александр Михайлович

4. Галицкий Кузьма Никитович

5. Императрица Елизавета Петровна

6. Пацаев Виктор Иванович

7. Покрышкин Александр Иванович

8. Румянцев Пётр Александрович

9. Снегов Сергей Александрович

10. Черняховский Иван Данилович

Письмо с этими именами было отправлено в Москву в Общественную палату РФ. Имя Канта, которое предлагали многие калининградцы, в список не вошло.

- Судя по всему, не все жители региона разобрались в целях проекта, однако, проявляют гражданскую активность, что само по себе уже хорошо. Некоторые имена, даже получившие большое количество голосов, были отсеяны. Они не соответствовали главному критерию – претенденты не являлись нашим соотечественниками, — отметил руководитель аппарата Общественной палаты Калининградской области Сергей Гриненко. - К сожалению, не был принят и вариант с именем нашего земляка Алексея Леонова. Вот уже несколько лет его имя носит аэропорт в Кемерово.

Напомним, в России 45 аэропортам решили присвоить имена выдающихся соотечественников. Масштабный проект, вызвавший волну обсуждений, инициировали в Общественной палате РФ. Участвует в проекте и наш аэропорт «Храброво», поэтому к дискуссии подключилась и региональная Общественная палата. Именно там открылась общественная приемная, куда могли обратиться все желающие с предложением по присвоению калининградскому аэропорту имени соотечественника.

Предусмотрено несколько этапов конкурса: сбор предложений, формирование списка кандидатов для голосования (до 07 ноября) и голосование по выбору победителей, которое пройдет с 08 ноября по 30 ноября.

Полная информация о проекте – на сайте великиеимена.рф. Финальное голосование на сайте предусмотрено с 8 по 30 ноября. Проходит конкурс при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества.