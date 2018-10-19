В Зеленоградске лечат 146-летний дуб

СЕГОДНЯ 20:56 2018-10-19T20:56:56+03:00

Дерево начало засыхать еще в прошлом году

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В Зеленоградске в городском парке спасают дуб, которому, как уверяют чиновники местной администрации, 146 лет.

Еще в прошлом году на дереве начали засыхать ветви, отслаивалась кора.

Тогда и было принято решение провести обследование дерева. Дипломированный специалист-дендролог изучал дерево.

Как сообщает администрация Зеленоградска, в настоящее время проводятся повторная обработка – лечение, в том числе с помощью медикаментов и специальных препаратов.

Год назад Императорский дуб (именно так его называют) уже подвергался лечению и оно дало положительный результат.