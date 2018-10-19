В Зеленоградске лечат 146-летний дуб
Дерево начало засыхать еще в прошлом году
.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске в городском парке спасают дуб, которому, как уверяют чиновники местной администрации, 146 лет.
Еще в прошлом году на дереве начали засыхать ветви, отслаивалась кора.
Тогда и было принято решение провести обследование дерева. Дипломированный специалист-дендролог изучал дерево.
Как сообщает администрация Зеленоградска, в настоящее время проводятся повторная обработка – лечение, в том числе с помощью медикаментов и специальных препаратов.
Год назад Императорский дуб (именно так его называют) уже подвергался лечению и оно дало положительный результат.