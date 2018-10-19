Вице-премьер Александр Торба покинул калининградское правительство

СЕГОДНЯ 21:41 2018-10-19T21:43:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер калининградского правительства Александр Торба покинул свой пост. Об этом он сообщил на собственной странице в Фейсбуке.

"Сегодня я принял решение оставить свой пост, заканчиваю свой последний рабочий день в должности заместителя председателя правительства – министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области", - написал Александр Торба.

Причиной отставки послужило уголовное дело, возбужденное в отношении сына Торбы Артема по одной из экономических статей. В настоящее время Артем Торба задержан.

"Несмотря на то, что следственные действия еще не завершены и судебного решения нет, сложившиеся обстоятельства не совместимы с моей работой в областном правительстве. Это противоречит духу нашей команды, противоречит тем принципам работы правительства, под руководством губернатора Алиханова", - отметил бывший вице-премьер.