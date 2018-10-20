В Калининградской области за сутки нашли 9 снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-20T09:16:07+03:00

Все боеприпасы были вывезены для уничтожения

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В Калининградской области за сутки нашли 9 взрывоопасных предметов, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в поселке Каменка Багратионовского района нашли сразу 5 мин 82-мм.

Большой артиллерийский снаряд обнаружили в поселке Побережье Багратионовского района. Еще 2 артиллерийских снаряда обезвредили в Мамоново.

Наконец, был уничтожена и уничтожена авиационная бомба ФАБ-250 в поселке Прохладное Зеленоградского района.

Вывоз боеприпасов для их уничтожения прошел в штатном режиме.