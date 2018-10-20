В Калининграде проходит общегородской субботник

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-20T11:09:10+03:00

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В Калининграде сегодня, 20 октября, проходит большой общегородской субботник, на который приглашают всех неравнодушных. Десант людей с граблями и мешками для мусора с раннего утра трудится в Южном парке. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, в субботнике там принимает участие глава города Алексей Силанов и председатель горсовета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.

Напомним, Алексей Силанов рассказывал о том, что во время субботников отдельное внимание уделят каштанам, пораженным молью.

- Мы поддержали инициативу экологической общественности в части заботы о каштанах. На отдельных территориях города, где массово произрастают эти деревья, будут проведены акции представителей организаций непосредственно с экозащитниками по уборке листвы каштанов, вывозу ее на полигон для того, чтобы поспособствовать уничтожению вредителей, которые сегодня так портят наши растения, - сказал мэр.

Второй масштабный субботник запланирован на 27 октября.