В Славске будут судить мужчину за кражу двух бензопил
Преступление было совершенно два года назад
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Полицейские Славска получили оперативную информацию о том, что ранее судимый 40-летний житель районного центра занимается хищением имущества граждан. Было установлено, что в 2016 году мужчина украл две бензопилы – вытащил их из сарая своей соседки.
По версии полицейских, подозреваемый в ночное время вскрыл хозпостройку, так как знал, что хранят там ценное имущество, похитил бензопилы стоимостью 40 тысяч рублей, а затем продал их.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.