2018-10-20T18:51:01+03:00
Общество

В Калининграде разыскивают 14-летнего подростка

Он ушел из дома на улице Горького и пропал
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининграда разыскивает 14-летнего Станислава Доброхотова, который 18 октября ушел из дома на улице Горького и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, волосы короткие темные, рост около 175 см, худощавого телосложения.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что подросток был одет в камуфляжную куртку цвета хаки, темные штаны, синие кроссовки с белой подошвой, при себе имел черный рюкзак.

В случае если у Вас есть информация о местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 554-506, либо 02, 102.

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