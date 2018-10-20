Калининградская «Балтика» проиграла «Краснодару-2» с разгромным счетом 1:4
Матч состоялся на большом стадионе на острове
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде неудачно для нашей команды завершилась игра в рамках Первенства ФНЛ по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018/19. «Балтика» проиграла на стадионе на острове с разгромным счетом.
У балтийцев отличился только Максим Тишкин, забив гол на 15-й минуте. У «Краснодара-2» отлично показали себя Рустам Халназаров и Даниил Уткин. Они оба забили по паре голов. Итого счет 1:4 в пользу гостей.
ФК «Балтика» находится на 18 месте турнирной таблицы с 15 очками.