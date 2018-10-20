В Озерском районе восстановлен памятник на месте захоронения 94 русских солдат, погибших в Первой мировой

СЕГОДНЯ 19:51 2018-10-20T19:51:01+03:00

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В субботу 20 октября на окраине поселка Ушаково Озерского района группа общественников восстановила памятник 94 русским солдатам, погибшим в конце 1914 года под поселком Штрепкен. Силами волонтеров на месте захоронения был установлен бетонный православный крест, а также найденный тут же гранитный памятник с информационной надписью. Несмотря на то, что на памятнике значится, что бой состоялся 11 ноября 1914 года, историку Николаю Постникову, опиравшемуся на архивные документы, удалось установить, что бой у поселка Штрепкен был 16 (29) ноября.

- Бой был ожесточенным, об этом говорят потери полка, - пишет Постников. - Среди офицеров 1 убит (К.Н. Лоренц), 3 ранено, 2 контужено, 2 попало в плен, среди нижних чинов: убито и ранено 742 человека. К.Н. Лоренц погиб во время ночной атаки полка на деревню Штрепкен 16/29 ноября 1914 года. Как командир роты он командовал пулеметами, прикрывая отход двух батальонов из деревни Штрепкен. С расстояния в 100 шагов пулеметы расстреливали наступающих немцев и замедлили их продвижение вперед, чем спасли многие жизни отступающих юрьевцев. Но сам К.Н. Лоренц и вся пулеметная команда погибли.

Интересно, что в этом году на месте гибели Константина Лоренца побывал и его потомок Владимир Косатых из Луганской области.