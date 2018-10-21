В общегородском субботнике участвовали около тысячи калининградцев

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-21T12:05:31+03:00

Мероприятие началось с митинга по случаю 100-летия со дня рождения комсомола

Изменить размер текста: A A

В общей сложности около одной тысячи жителей Калининграда приняли участие в традиционном общегородском субботнике, состоявшемся 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Глава региона Антон Алихановым, мэр Алексей Силанов, сотрудники горадминистрации и представители общественности, школьники и студенты приняли участие в торжественном митинге по случаю дня рождения комсомола, а затем убирали осеннюю листву и высаживали деревья в парке «Южный», навели порядок в парке «Центральный», в сквере энергетиков, в зеленой зоне на улицах Гаражная – Горького, на Советском проспекте, Фестивальной аллее.

Управление спорта и молодежной политики организовало очистку автобусных павильонов. С помощью парогенератора от незаконно расклеенных афиш и объявлений экопатруль очистил около десятка автобусных павильонов.