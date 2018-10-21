2018-10-21T13:09:02+03:00
Происшествия

В Калининграде пешеход напала на автомобиль

Молодая девушка несколько раз ударила ногой по бамперу транспортного средства
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В районе площади Победы в Калининграде произошел инцидент между пешеходом и водителем автомобиля.

Судя по видеоролику, размещенному на интернет-странице Сообщества автомобилистов Калининградской области, молодая девушка, разговаривавшая в тот момент по мобильному телефону, нанесла несколько сильных ударов ногой по бамперу остановившегося перед ней легкового автомобиля.

К чести водителя транспортного средства, он предпочел не связываться и сдал назад, в буквальном смысле дистанцировавшись от буйной гражданки.

В Калининграде пешеход напала на автомобиль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две мошенницы сняли со счета пьяной калининградки почти миллион рублей
В Калининграде скончалась директор школы №46
В общегородском субботнике участвовали около тысячи калининградцев
В Озерском районе восстановлен памятник на месте захоронения 94 русских солдат, погибших в Первой мировой
Калининградская «Балтика» проиграла «Краснодару-2» с разгромным счетом 1:4
В Калининграде разыскивают 14-летнего подростка
В Славске будут судить мужчину за кражу двух бензопил
В Калининграде проходит общегородской субботник
В Калининградской области за сутки нашли 9 снарядов времен войны
Вице-премьер Александр Торба покинул калининградское правительство
В Зеленоградске лечат 146-летний дуб
10 фамилий: В Калининграде составили список, из которого выберут имя для «Храброво»
В Калининграде заключенные смастерили 20 янтарных панно
На Куршской косе предотвратили лесной пожар
В Калининграде стартовал турнир по настольному теннису «Янтарная ракетка-2018»
В Калининграде уголовница украла у школьника мобильный телефон