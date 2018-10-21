В Калининграде пешеход напала на автомобиль
Молодая девушка несколько раз ударила ногой по бамперу транспортного средства
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В районе площади Победы в Калининграде произошел инцидент между пешеходом и водителем автомобиля.
Судя по видеоролику, размещенному на интернет-странице Сообщества автомобилистов Калининградской области, молодая девушка, разговаривавшая в тот момент по мобильному телефону, нанесла несколько сильных ударов ногой по бамперу остановившегося перед ней легкового автомобиля.
К чести водителя транспортного средства, он предпочел не связываться и сдал назад, в буквальном смысле дистанцировавшись от буйной гражданки.
В Калининграде пешеход напала на автомобиль.