2018-10-21T14:00:23+03:00
Общество

В Калининграде скончалась директор школы №46

Наталья Демачева имела звание Заслуженного учителя России
Сергей Богров
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Пользователи социальных сетей калининградского сегмента интернета сообщили о том, что после тяжелой болезни из жизни ушла директор средней общеобразовательной школы №46 Калининграда Наталья Демачева. Обладатель звания «Заслуженный учитель России»», по отзывам хорошо знавших ее людей, была прекрасным человеком и талантливым педагогом. «Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Натальи Викторовны.

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