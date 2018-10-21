В Калининграде скончалась директор школы №46
Наталья Демачева имела звание Заслуженного учителя России
Изменить размер текста:
Пользователи социальных сетей калининградского сегмента интернета сообщили о том, что после тяжелой болезни из жизни ушла директор средней общеобразовательной школы №46 Калининграда Наталья Демачева. Обладатель звания «Заслуженный учитель России»», по отзывам хорошо знавших ее людей, была прекрасным человеком и талантливым педагогом. «Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Натальи Викторовны.