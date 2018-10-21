Две мошенницы сняли со счета пьяной калининградки почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-21T14:35:04+03:00

На счету одной из преступниц – многочисленные аферы и кражи, совершенные в Черняховске

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Черняховский городской суд отправил за решетку двух местных мошенниц и воровок, полгода промышлявших на территории районного центра.

Одна из женщин уже имела криминальный опыт, полученный вместе с предыдущей судимостью за кражи. Однако на сей раз подошла к делу с большей изобретательностью. Нередко уголовница выдавала себя за агента по продаже жилья. Объявившихся покупателей мнимая риэлтор приводила в квартиры к своим знакомым алкоголикам, которым было безразлично, кто и что рассматривает у них дома.

- Если клиент соглашался на покупку квартиры, преступница требовала задаток, - рассказали в пресс-службе Черняховского горсуда. – Получив деньги, переставала выходить на связь.

Судя по всему, неплохо разбиравшаяся в людях черняховка легко входила в доверие, получая доступ к чужим банковским счетам, с которых снимала крупные суммы денег. А то и просто занимала их в долг – разумеется, без последующей отдачи. Время от времени мошенница вспоминала о своей первой «специализации» и воровала личные вещи, одежду, электроприборы, инструменты у граждан. Не брезгуя, разумеется и наличными рублями. В списке краденого значились даже норковая шуба и автопокрышки

В июле 2015 года рецидивиста на пару со своей подругой провернула крупнейшую в своей карьере аферу. Дамочки заявились в гости к одной из жительниц города, которая уже была сильно пьяной. Пообещав купить еще спиртного, злоумышленницы отвезли жертву в отделение банка, сняли с ее счета 996 927 рублей.

В судебном заседании подсудимые попросили рассмотреть их дело в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Зная, что по закону в этом случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Впрочем, гособвинитель и потерпевшие не возражали.

В итоге вполне логично пошедшая по уголовному делу «паровозом» опытная махинаторша получил семь с половиной лет в исправительной колонии общего режима. А ее еще только набирающаяся необходимого опыта подручная отделалась лишением свободы на два года условно с испытательным сроком четыре года.