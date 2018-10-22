В поселке под Правдинском на месте пожара обнаружили тело 66-летней женщины

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-22T09:51:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на понедельник 22 октября случился пожар на территории Правдинского района. На часах было 00.57, когда поступило сообщение о том, что в поселке Ново-Бобруйском горит жилой дом.

Прибывшие в поселок пожарные в составе 7 человек и 2 единиц техники, принялись тушить здание. В жилом доме на две квартиры горела деревянная веранда на площади 30 квадратных метров. На месте пожара обнаружили тело женщины.

Причины пожара и смерти 66-летней местной жительницы будут устанавливаться.