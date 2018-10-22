В Калининграде ночью из-за пожара в подъезде пришлось эвакуировать жильцов пятиэтажки

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-22T10:16:30+03:00

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В ночь на понедельник 22 октября по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Московского района. В 03.45 очевидцы сообщили о возгорании в подъезде жилого дома.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в пятиэтажке на улице Машиностроительной на лестничной площадке горел диван и оконная рам. Огонь успел охватить площадь в 4 квадратных метра, прежде чем его потушили.

Пожарные приняли решение об эвакуации жильцов. Так, с пятого этажа было эвакуировано два человека. После того, как пожар был потушен, люди вернулись в свои квартиры.

Обошлось без пострадавших.