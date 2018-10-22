Ремонт дворовых территорий в Калининграде завершат в ноябре

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-22T10:35:33+03:00

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В Калининграде завершаются работы по благоустройству дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». В минувшие выходные в городе после ремонта открыли два благоустроенных двора – на ул. Машиностроительной, 68-72, 98-108, 74-84, 86-96 и на ул. Батальная, 73, 75-75а, 77, 79, 81.

- Думаю, что в ноябре завершим благоустройство всех 16 дворов, которые запланированы на этот год и будем готовиться к следующему. Предварительный адресный перечень на 2019 год уже сформирован. Благоустройство будет не только в центральной части города, - отметил глава Калининграда Алексей Силанов.

Он добавил, что программа по формированию современной городской среды также будет реализовываться во всех районах – и в Прибрежном, и в Чкаловске, и в микрорайоне Космодемьянского.