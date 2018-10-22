В Калининграде на многодетную мать завели уголовное дело за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-22T12:32:22+03:00

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После возбуждения уголовного дела многодетная мать из Калининграда стала погашать задолженность по алиментам. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Суд обязал нерадивую мать выплачивать алименты на содержание своих четверых детей, который проживали с отцом. Однако женщина этого не делала и накопила задолженность в 300 тысяч рублей.

Арест ее счетов и запрет на выезд за пределы РФ эффекта не дали, более того, калининградка стала скрываться от приставов, и даже 30 часов обязательных работ, которые ей присудил суд, не заставили ее одуматься.

Однако после возбуждения уголовного дела женщина начала оплачивать алименты и стала пытаться трудоустроиться, чтобы ежемесячно погашать образовавшуюся задолженность.