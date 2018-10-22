В Зеленоградском районе в двух ДТП пострадали три человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в двух ДТП пострадали три человека Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На автодороге Переславское-Круглово водитель «Рено» превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате наезда 33-летний водитель получил травмы.
На 32-м километре автодороги Калининград-Балтийск водитель «Опеля» также превысил скорость, и на прямом участке дороги врезался в дерево. В результате аварии травмы получили два пассажира: 23-летняя девушка и 38-летний мужчина.