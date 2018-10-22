Калининградских бизнесменов оштрафовали на 400 тысяч за незаконное привлечение к труду иностранцев

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-22T12:44:27+03:00

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В Озерске оштрафовали двоих предпринимателей, которые не уведомили власти, что взяли на работу иностранцев. Об этом сообащет пресс-служба региональной прокуратуры.

Предприниматели наняли на работу рабочих из Узбекистана, однако не стали уведомлять об этом орган власти, осуществляющего федеральный государственный контроль. За это на них завели административные дела по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ - незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

Суд признал их виновными в правонарушении и оштрафовал на 200 тысяч рублей каждого.