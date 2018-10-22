Ливень и ветер до 86 км/ч: На Калининград надвигается очередной шторм

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-22T12:50:16+03:00

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Ухудшение погоды синоптики прогнозируют во вторник, 23 октября. По данным порталов rp5.ru, днем усилится юго-западный ветер, скорость которого в порывах составит 21 м/ч. На протяжение нескольких часов ожидается ливень и падение атмосферного давления до 741 мм ртутного столба.

В среду ветер сменит направление на северо-западное, при этом его скорость в порывах может достигать 24 м/с (это 86 км/ч). Уточним, что официальное штормовое предупреждение пока не объявлено.

Температура в ближайшие дни не превысит +11 градусов.