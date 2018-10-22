Калининградец вымогал деньги у подростка из Гурьевска

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-22T12:50:26+03:00

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В Гурьевском районе задержали подозреваемого в вымогательстве у подростка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

21-летний калининградец сообщил 17-летнему подростку, что некие парни хотели его избить, однако он, якобы вмешался и не допустил избиения. И вот за это подросток теперь должен ему деньги. Испуганный школьник забрал из дома и продал планшет, а вырученные деньги отдал «спасителю». Однако тот потребовал уже 12 тысяч рублей и стал угрожать физической расправой.

В конце концов, молодой человек рассказал обо все матери, которая обратилась в полицию. Полицейские задержали 21-летнего вымогателя при передаче денег. По данному факту возбуждено уголовное дело.