Корабли Балтфлота отправились в Северную Атлантику

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-22T12:57:17+03:00

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Корветы «Сообразительный», «Стойкий», средний морской танкер «Кола» и морской буксир «Конецкий» отправились в дальний поход для выполнения плановых в Северной Атлантике. Об этом сообащет пресс-служба Западного военного округа.

На борту кораблей отряда находятся противолодочные вертолеты Ка-27ПС, в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты.

- В период похода экипажи кораблей выполнят множество различных учебно-боевых задач, среди которых совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами.

Экипажи палубных вертолетов морской авиации флота, которые базируются на корветах, проведут летные смены в Атлантическом океане, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия, - сообщили в пресс-службе ЗВО.