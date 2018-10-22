Калининградский спортсмен выиграл всероссийские соревнования по академической гребле

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-22T13:09:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийские старты собрали в Ростове-на-Дону около 150 спортсменов в возрасте до 19 лет. Максимальный результат среди мужских лодок-одиночек продемонстрировал калининградец Александр Ковальский.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, на старт классической двухкилометровой дистанции выходило 60 лодок. Калининградец финишировал за 7 минут 37 секунд.

Александр Ковальский - призер отечественных и международных регат.

В 2018 году выиграл летнее первенство России в составе калининградского экипажа парной лодки-четвёрки в Крылатском, а до этого завоевал индивидуальную золотую медаль в Нижнем Новгороде на юношеском первенстве страны.