Барк «Седов» завершил навигацию 2018 года

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-22T13:30:10+03:00

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Калининградский парусник «Седов» завершил навигацию 2018 года и вернулся в порт города Светлый из очередного рейса в воскресенье 21 октября.

- Прошедший рейс выдался очень сложным, с продолжительными штормовыми условиями, которые были мужественно преодолены не только постоянным экипажем и курсантским составом, но и начинающими моряками – юнгами из Костромы, - сказал капитан Евгений Ромашкин.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в навигации этого года барк «Седов» провел три полноценных рейса и позволил более 360 курсантам учебных заведений Росрыболовства получить первую морскую профессию и начать набор плавательного ценза.

В планах – приступить к ремонтным работам на судне, чтобы в феврале-марте произвести докование. В следующее плавание барк «Седов» отправится уже в 2019 году.