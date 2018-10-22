Барк «Седов» завершил навигацию 2018 года
Калининградский парусник «Седов» завершил навигацию 2018 года и вернулся в порт города Светлый из очередного рейса в воскресенье 21 октября.
- Прошедший рейс выдался очень сложным, с продолжительными штормовыми условиями, которые были мужественно преодолены не только постоянным экипажем и курсантским составом, но и начинающими моряками – юнгами из Костромы, - сказал капитан Евгений Ромашкин.
Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в навигации этого года барк «Седов» провел три полноценных рейса и позволил более 360 курсантам учебных заведений Росрыболовства получить первую морскую профессию и начать набор плавательного ценза.
В планах – приступить к ремонтным работам на судне, чтобы в феврале-марте произвести докование. В следующее плавание барк «Седов» отправится уже в 2019 году.