Матч «Балтика»- «Краснодар»-2 установил антирекорд посещаемости стадиона «Калининград»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-22T13:41:10+03:00

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В минувшую субботу матч «Балтика» «Краснодар»-2 (1:4) прошел при пустом на 90% стадионе. По официальным данным, на игру пришли всего 3543 зрителя. Это самая низкая цифра посещаемости матчей в истории нашего нового стадиона.

Рекорд арены принадлежит двум матчам чемпионата мира-2018. На игры Испания-Марокко и Англия-Бельгия приходили по 33 973 человека.

Среди игр «Балтики» самым посещаемым стал последний матч прошлого сезона с «Тюменью» - 31 225 человек.