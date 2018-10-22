Спортивный директор «Балтики» покинул клуб
.Фото: fc-baltika.ru
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Спортивный директор калининградской «Балтики» покинул клуб. Как сообщает пресс-служба балтийцев, Кирилл Котов расторг контракт по собственному желанию.
Напомним, после 17-ти туров «Балтика» находится на 17-м месте, имея в активе 15 очков.
В конце прошлой недели стало известно, что на гендиректора клуба Теймураза Лепсая завели уголовное дело за неисполнение обязанностей налогового агента по уплате в бюджет более 10 млн рублей.